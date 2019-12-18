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В Санкт-Петербурге ограбили банк на 5 млн рублей

Общество

Накануне вечером, 17 декабря, в Приморском районе города Санкт-Петербурга было ограблено одно из отделений банка "Восточный". Согласно предварительным сведениям, налетчики смогли завладеть пятью миллионами рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент случился примерно в 20 часов в одном из жилых зданий по улице Савушкина.

"В помещение банка зашли двое мужчин и под угрозой ножа и предмета, имеющего сходство с автоматом, похитили деньги", — пояснили в полиции.

Из-за случившегося ввели в действие план "Перехват". В настоящее время оперативники решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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