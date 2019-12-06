Жители Хорошево-Мневников выступили за малоэтажную застройку

В минувший вторник, 3 декабря, прошли публичные слушания по переустройству района на улице Демьяна Бедного в Москве. Инициативная группа жителей выступила против проекта новой застройки.

Квартал №77 с малоэтажной застройкой конца 50-х годов, теннисным кортом и недавно отремонтированным корпусом школы №1560 "Лидер" (одна из лучших в Москве) хотели полностью перестроить. На месте кирпичной пятиэтажки по проспекту Маршала Жукова, 21 собираются построить два корпуса в 20 и 24 этажа. Жители соседней пятиэтажки по улице Демьяна Бедного, 7 от расселения отказались единогласно. А у жильцов восьмиэтажки по улице Демьяна Бедного, 9, похоже, и выбора нет. Именно им грозит перспектива соседства с многоэтажными зданиями.

На слушаниях разработчики проекта дали жителям 77 квартала гарантии, что в проект внесены изменения. Планируемому дому снизили этажность до 16 этажей и уменьшили количество секций, теннисный корт и двор застроен не будет.

Но пока это только обещание, прозвучавшее со сцены.

"По примерным оценкам (а точные характеристики планируемого ЖК, к сожалению, не были представлены) 20-24 этажный дом — это 600 квартир. И это на месте сносимого 80-квартирного дома. Плотность застройки возрастет более чем в восемь раз", — пишет в обращении председателю Окружной комиссии по вопросам градостроительства землепользования и застройки при Правительстве Москвы в СЗАО города Москвы, префекту округа Алексею Пашкову жительница дома №9 по улице Демьяна Бедного Анна Гамбург.

Два новых здания "съедят" большую часть двора, включая теннисный корт — единственный на весь район. По словам активистки Татьяны Галеевой, корт имеет социальное значение, поскольку здесь не только играют в свое удовольствие по выходным местные жители, но и тренируются молодые спортсмены.

Непонятна также ситуация с парковочными местами. Проект строительства новых домов предполагает создание подземной автостоянки, но нормативы будут урезаны вдвое.

"Какого размера будут подземные паркинги? По нормативам, они должны предусмотреть коэффициент не меньше 0,5 при новой застройке. А при сохраняемой — одно машиноместо на одну квартиру. По закону, они должны обеспечить наш дом и 7-й дом из расчета одно машиноместо на одну квартиру", — рассказывает Анна Гамбург.

Проект застройки был предложен на публичное рассмотрение мэрией еще в 2017 году. Один из вариантов предполагал полный снос жилых зданий и создание культурного пространства для студентов под гигантским куполом. Был также вариант малоэтажной застройки, но он предусматривал снос школьного корпуса, что для местных жителей неприемлемо. Попытки добиться четкого ответа от властей успеха не возымели.

"Мы рассылали свои обращения сразу в несколько инстанций: мэрию, Москомархитектуру, Архсовет, Администрацию президента, Хованской (депутат Госдумы, председатель комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская, — прим. ред.) и т. д. В ответ приходят одни отписки", — член Совета дома №9 по улице Демьяна Бедного Лариса Когут.

письмо

Примечательно, что жители подлежащего расселению дома №7 по улице Демьяна Бедного не знают, когда и куда их будут переселять. Официальных документов им не предоставляют, хотя предположительный план уже доступен в интернете.

"В мае 2018 года наш дом по срокам подошел к капремонту. Нам предложили быстро сделать капремонт, а к осени вступить в программу реновации. Оказалось, что на капремонт было выделено 15 миллионов. То есть они решили освоить 15 миллионов из воздуха. Мы вышли из программы капремонта и согласились на реновацию", — говорит председатель Совета дома №21 по проспекту Маршала Жукова Софья Комарова.

Жителям дома 21 убрали из платежек позицию за капремонт. Но и сроки переселения внезапно перенесли на 2026 год, и план "волнового" переселения людям неясен.

"Мы никак не упоминаемся в этом плане. Непонятны ни сроки, ни место нашего переселения. У нас в доме — половина дети, половина старики. И кому где помирать, а где кому расти: на данный момент непонятно. Где это выяснять — непонятно тоже: все нас отфутболивают. Хуже всего неясность и неопределенность жизни", — продолжает Софья Комарова.

Женщина боится, что жителей дома 21 как аварийных отправят в Подольск — прецеденты были.

"Если мы выходим из программы по каким-то причинам, то нам никто не обязан давать жилье в этом же районе. Нас просто признают ветхими и отправят, куда считают нужным", — объясняет свой страх Софья Комарова.

А жители дома №9, которые никуда не переезжают, не могут узнать, что конкретно планируется построить и кто будет заниматься возведением новых объектов.

Концепция реновации района Хорошево-Мневники

"На изображении визуализация проекта-победителя. Изначально дом планировали на всю территорию двора! Интересно, что мы не знаем, проектирование сейчас кто осуществлял? Тот, кто выиграл тогда конкурс, или уже вообще сторонние архитекторские бюро?" — продолжает Анна Гамбург.

Активисты требуют пересмотреть проект и существенно понизить этажность будущих домов или даже одного дома, сохранить хотя бы часть детской площадки и теннисный корт.

Заявление

"В нынешнем виде это не проект — это просто картинки. Никакой конкретики нет. Даже логистика не продумана", — отмечает Анна Гамбург.

Активисты требуют от властей новый проект вынести на публичные слушания в полном объеме, включая этапы строительства и предложения по организации "волнового" переселения жителей.