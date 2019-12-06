Экс-депутата Госдумы суд отправил в колонию строгого режима

Вадим Варшавский, бывший депутат российской Госдумы, владевший до недавнего времени двумя большими заводами в Приморье осужден по статье об уклонении от уплаты налогов.

За недополученные в результате мошеннических действий экс-хозяина предприятий 490 миллионов рублей ближайшие 3,5 года Варшавский проведет в колонии строгого режима. Об этом сообщает сегодня пресс-служба следкома России.

Экономическое преступление, в котором он обвинялся, совершено было в течение 2014 — 2015 годов. Сейчас осужденный бизнесмен остается фигурантом еще одного уголовного дела. Следователи считают его причастным к хищению 2,5 миллиардов у банка "Петрокоммерц".