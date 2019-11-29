Чиновники бедного села в Бурятии купили карету

Власти Муйского района Бурятии выделят из местного бюджета один миллион рублей на приобретение декоративной кареты. Местное население было шокировано такими расходами при наличии в селе большого числа нерешенных проблем.

Отмечается, что металлическая конструкция в виде сказочной кареты со светодиодами должна стать украшением главной площади села Таксимо.

Автор данной идеи — руководитель отдела ЖКХ администрации Муйского района Олеся Медяникова.

"Я посмотрела новогодний журнал "Теория большого праздника. Зимний каталог" и у меня родилась такая идея — поставить карету. Это смотрелось бы очень красиво. Во-первых, будет что-то новое, не одна елка. Гражданам будет интересно. Она прямо как у Золушки — большая, красивая, с люстрой внутри", — рассказала Медяникова.

Чиновница готова к осуждению со стороны жителей, но считает, что поселку требуется "что-то красивое".

Кроме этого, в Таксимо установят елку, деревянные горки и специальное освещение. Для бюджета это выльется в 1,5 миллиона рублей. Карета вместе с доставкой обойдется в 950 тысяч.