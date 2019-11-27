Власти могут освободить малообеспеченных от уплаты НДФЛ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о дискуссии в правительстве относительно освобождения малообеспеченных семей от уплаты НДФЛ. По её словам, она поддерживает эту инициативу, поскольку разница в доходах "богатых и бедных" россиян очень велика.

Однако Матвиенко подчеркнула, что при реализации инициативы необходимо всё точно просчитать и не "опускаться до популизма". Ранее об освобождении малоимущих семей от уплаты НДФЛ высказывался глава правительства Дмитрий Медведев. Он назвал это предложение "очень чувствительной темой".