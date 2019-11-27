Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о дискуссии в правительстве относительно освобождения малообеспеченных семей от уплаты НДФЛ. По её словам, она поддерживает эту инициативу, поскольку разница в доходах "богатых и бедных" россиян очень велика.
Однако Матвиенко подчеркнула, что при реализации инициативы необходимо всё точно просчитать и не "опускаться до популизма". Ранее об освобождении малоимущих семей от уплаты НДФЛ высказывался глава правительства Дмитрий Медведев. Он назвал это предложение "очень чувствительной темой".
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.