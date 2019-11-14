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Источник Правда.Ру

У охранника благовещенского колледжа не было разрешения на работу

Общество

Начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин сообщил, что охранник, работающий в колледже Благовещенска, где студент открыл стрельбу по сокурсникам, не имел разрешения на работу.

"У охранника, работающего в колледже, где произошла стрельба, отсутствовало разрешение на работу. Никакого разряда по охранной деятельности он не имел, а также не был оформлен на посту соответствующим образом", - заявил Шишленин на заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области.

Ранее охранную организацию, которая обеспечивала безопасность колледжа в Благовещенске, поручил проверить глава Росгвардии Виктор Золотов. Напомним, 14 ноября студент благовещенского колледжа расстрелял сокурсников. Погиб один человек, ранено ещё три. Стрелок покончил с собой.

чоп стрельба росгвардия благовещенск юрий шишленин
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