У охранника благовещенского колледжа не было разрешения на работу

Начальник областного управления Росгвардии Юрий Шишленин сообщил, что охранник, работающий в колледже Благовещенска, где студент открыл стрельбу по сокурсникам, не имел разрешения на работу.

"У охранника, работающего в колледже, где произошла стрельба, отсутствовало разрешение на работу. Никакого разряда по охранной деятельности он не имел, а также не был оформлен на посту соответствующим образом", - заявил Шишленин на заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области.

Ранее охранную организацию, которая обеспечивала безопасность колледжа в Благовещенске, поручил проверить глава Росгвардии Виктор Золотов. Напомним, 14 ноября студент благовещенского колледжа расстрелял сокурсников. Погиб один человек, ранено ещё три. Стрелок покончил с собой.