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Источник Правда.Ру

"Сильная Россия": для борьбы с хулиганами нужна муниципальная милиция

Общество

 Чтобы российские города стали безопаснее, необходимо создать муниципальную милицию. Так считает лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Он заявил об этом, комментируя повышение штрафов за мелкое хулиганство.

По мнению Цветкова, такая структура сможет навести порядок на улицах, в том числе и за счет повышения эффективности профилактической работы с населением. Люди, считает активист, должны начать осознавать неотвратимость наказания, чтобы не возникало соблазна мелкое хулиганство совершить.

"У нас на улицах не хватает полицейских для охраны правопорядка, — говорит лидер "Сильной России". — Мы давно предлагаем создать муниципальную милицию, которая как раз бы и занималась вопросами общественной безопасности и административными правонарушениями, помогая МВД. Эта необходимость давно назрела".

При этом, для лучшего воздействия на тех, кто склонен совершать противоправные поступки, уверен Цветков, административное наказание должно быть более серьезным, нежели существующее сегодня.

"Хулиганство — это одно из самых распространенных и социально вредных правонарушений, от которых страдают люди. И, конечно, штраф за это должен быть выше, чем сейчас — поскольку 500 рублей это мало, это никого не останавливает. А вот сумма в несколько раз выше заставит задуматься потенциальных нарушителей спокойствия других граждан, нужно ли вести себя неподобающе. Ответственность должна быть адекватной, а не формальной и останавливать нарушителя закона".

Напомним, что, как рассказывала Правда. ру, правительство РФ разрабатывает проект, согласно которому штраф за хулиганство будет увеличен в пять раз….

Темы штраф хулиганство антон цветков сильная россия общественный порядок муниципальная милиция
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