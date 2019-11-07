Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни

В настоящее время около 50% россиян выступают за введение смертной казни, сообщают социологии "Левада-центра". В основном это люди среднего и пожилого возраста. Согласно данным опроса, люди, выступающие за смертную казнь, не имеют высшего образования.

За последние два года число сторонников смертной казни возросло на 5%. Специалисты объясняют это недавним громким убийством 9-летней школьницы из Саратова.

Около месяца назад девочка не пришли из школы домой. На ее поиски отправились жители всего города. Через два дня был задержан подозреваемый в ее убийстве. Жители устроили митинг, требуя самосуда над преступником.

Также социологи отмечают увеличение количества сторонников смертной казни за терроризм и коррупцию. Согласно данным опроса фонда Общественное мнение, 69% россиян выступают за возвращение смертной казни.

Фото: tiwtter.com