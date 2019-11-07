Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни

Общество print

В настоящее время около 50% россиян выступают за введение смертной казни, сообщают социологии "Левада-центра". В основном это люди среднего и пожилого возраста. Согласно данным опроса, люди, выступающие за смертную казнь, не имеют высшего образования.

За последние два года число сторонников смертной казни возросло на 5%. Специалисты объясняют это недавним громким убийством 9-летней школьницы из Саратова.

Около месяца назад девочка не пришли из школы домой. На ее поиски отправились жители всего города. Через два дня был задержан подозреваемый в ее убийстве. Жители устроили митинг, требуя самосуда над преступником.

Также социологи отмечают увеличение количества сторонников смертной казни за терроризм и коррупцию. Согласно данным опроса фонда Общественное мнение, 69% россиян выступают за возвращение смертной казни.

Фото: tiwtter.com

Темы опрос преступники заключенные смертная казнь
Актуальная аналитика
Прошлое
Китайцы были первыми в Европе гастарбайтерами
Здоровье
Анемия Фанкони: средняя выживаемость - от 14 до 25 лет
Общество
Суды над животными — как казнили братьев наших меньших
Новости Все >
Расписание Гран-при Китая: когда выступят Туктамышева и Щербакова
Щербакова исполнила четверной лутц в каскаде перед Гран-при Китая
Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни
"Казань Арену" переименовали на три года
Черышев не сыграет за сборную России в ноябре
Исследование: средний класс является самым закредитованным в России
В Оренбургской области женщину насмерть засыпало семечками
Грегу Харди запретили использовать ингалятор в бою с Волковым
Американский F-16 потерял ракету во время учебного полета над Японией
Панарин продлил результативную серию до шести матчей
Последние материалы
Китайцы были первыми в Европе гастарбайтерами
Анемия Фанкони: средняя выживаемость - от 14 до 25 лет
Щербакова исполнила четверной лутц в каскаде перед Гран-при Китая
Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни
Суды над животными — как казнили братьев наших меньших
"Казань Арену" переименовали на три года
Черышев не сыграет за сборную России в ноябре
Исследование: средний класс является самым закредитованным в России
В Оренбургской области женщину насмерть засыпало семечками
Эксперт: с социальной точки зрения США в каменном веке
Популярное
Здоровье
Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника

Исследователи проанализировали данные более 120 тысяч человек.

Исследователи рассказали, как организм предупреждает о раке кишечника
Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта
Авто
Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта
Силовые структуры
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Общество
"Не клоачный, а фашистский": еще один профессор ВШЭ о русском языке
Игорь Буккер Китайцы были первыми в Европе гастарбайтерами Игорь Буккер Константин Кузнецов Суды над животными — как казнили братьев наших меньших Константин Кузнецов Соломон Соловьев Ангел, рождающий "Сатану" - Астрология дня Соломон Соловьев
Комментарии
Миллер раскрыл условие заключения контракта по транзиту газа в Европу
В РФ готов ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу
Российские военные могут одним ударом лишить США всех авианосцев
Почти 50% россиян выступили за возвращение смертной казни
Кадыров: наказывать за оскорбления в сети надо "убивая, сажая, пугая"
Следующий президент России покончит с неолиберализмом
Следующий президент России покончит с неолиберализмом
Кадыров: наказывать за оскорбления в сети надо "убивая, сажая, пугая"
Горбачев одобрил политику СССР при крушении Берлинской стены
Минобороны жестко ответило Поклонской на пост о Шамсутдинове
Личная характеристика срочника, устроившего бойню в части, попала в СМИ
Следующий президент России покончит с неолиберализмом
Следующий президент России покончит с неолиберализмом
Как самому приготовить незамерзайку? Три простых рецепта
Эксперт: в российском спорте работают вредители
Горбачев одобрил политику СССР при крушении Берлинской стены
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Брат Шамсутдинова опроверг сообщения об угрозах изнасилования солдата
Политик рассказал, почему 68% украинцев считают Россию "агрессором"
Московский полицейский хотел съесть взятку в 10 тыс. рублей
Бывший министр обороны ДНР назвал Донбасс "клоакой"
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ