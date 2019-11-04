Экс-мэр Грозного оправдался за грубое обращение с жителями

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров попытался оправдаться за свои действия в отношении местных жителей. Он утверждает, что не подвергал жителей Грозного, совершивших правонарушения, пыткам, а лишь хотел их "напугать", чтобы они больше не нарушали закон.

"Эти люди, которые были запечатлены на видео, они живы и могут подтвердить, что я не пытал их, а пугал, чтобы остановить их. Тысячи жителей Грозного пострадали от различного рода мошенников, а я как глава города несу за это ответственность", - пояснил Ислам Кадыров во время проведения прямой трансляции в Instagram.

Далее Кадыров пояснил, что хотел поставить на место группу мошенников, которые продавали дома, построенные фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Дома строили, чтобы помочь жителям. Это была благотворительность, а некоторые люди решили на этом подзаработать. Я, как принадлежащий к роду Кадыровых был опозорен вдвойне. Из-за высокого эмоционального напряжения мог допустить какие-то неразумные действия в отношении женщин", - заявил Кадыров.

Бывший мэр Грозного отметил, что не хотел, чтобы женщин сажали в тюрьму, поэтому не передавал их в правоохранительным органам. Он также подчеркнул, что готов, как настоящий мужчина, понести наказание за собственные действия. Ислам Кадыров попросил прощения у жителей Грозного, команды Ахмата-Хаджи Кадырова и всей Чеченской республики.