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Источник Правда.Ру

Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам

Общество print

 Пенсионный фонд распространил информацию о том, что безработные граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше установленного возраста.

Как рассказывала ранее Правда. ру, для выхода на заслуженный отдых на два года раньше срока гражданин должен получить соответствующее подтверждение в центре занятости. Интересно, что по подсчетам ПФР, таких граждан около 24 тысяч человек. Исходя из этих данных, на "досрочные" пенсии ПФР было заложено 16,4 миллиарда рублей.

По мнению экспертов, эта мера — просто очередная временная "заплатка на всю пенсионную систему", которая, несмотря на все усилия правительства и проводимую реформу "продолжает трещать по швам".

По мнению руководителя департамента образования Института трейдинга и инвестиций Евгения Удилова, рано или поздно, но власти придут к тому, что снова придется повышать пенсионный возраст, потому что "никакая реформа не сможет спасти государственную пенсионную систему, если она выстроена на прицепе солидарной ответственности, а в же время в стране не наблюдается ни устойчивого прироста населения, ни явного экономического роста".

"В нашей стране не только нет ни того, ни другого, так еще и финансовый инструментарий для "длинных" вложений НПФ настолько ограничен и бесперспективен из-за экономической отсталости, что, наверное, даже если бы негосударственные фонды и хотели обеспечить хороший доход на пенсионные средства граждан, у них бы это все равно не получилось", — заявил эксперт в беседе с изданием "Свободная пресса".

Удилов называет все попытки изменения существующей пенсионной системы чисто "косметическими" и не признанными решать какие-либо серьезные задачи.

С одной стороны, считает эксперт, перекладывание пенсионной ответственности на граждан можно считать "абсолютно логичным". Однако в последние годы все заметнее тренды, которые разрушают солидарную пенсионную систему.

Отметим, что это уже не первая коллизия, возникшая по поводу пенсий. Правда. ру публиковала разъяснения ПФР относительно того, какие периоды стажа могут перестать учитываться при назначении пенсий.

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Фото: pexels.com

 

Темы пфр евгений удилов пенсионный фонд пенсионная реформа институт трейдинга и инвестиций
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