"Мосэнергосбыт" отключает электроэнергию инвалидам и многодетным

Осколки раздробленного когда-то Чубайсом РАО "ЕЭС России" доказывают свою эффективность по-разному. В первую очередь, конечно, выбиванием финансов из населения на разросшиеся управленческие аппараты. И здесь случаются казусы, о которых стоит говорить громко.

"Правде.Ру" стало известно, что вчера "Мосэнергосбыт" отключил за неуплату подачу электроэнергии в поселении Вороновское инвалиду первой группы, являющейся еще и многодетной матерью. Почему? Ответ на этот вопрос в рассказе нашей собеседницы, которая отказалась называть свое имя для открытой информации.

- Мне начали приходить квитанции на оплату за месяц по 65-70 тысяч рублей. Выяснилось, что такие показания у счетчика учета электроэнергии. Несколько раз общалась с представителями "Мосэнергосбыта", рассказывая, что физически не могу потреблять электричества, как небольшой свечной заводик. В доме работает холодильник, компьютер с монитором, включаем, конечно, свет и изредка - телевизор.

Подошла к самому счетчику, который нас "Мосэнергосбыт" вынудил разместить на уличном столбе. Выяснилось, что он разбит, весь защитный короб покорежен. Звоню опять же в "Мосэнергосбыт", объясняю ситуацию. В ответ слышу: вы должны сами следить за своим счетчиком, предложили оплатить установку нового, заплатить около девяти тысяч рублей. Это при всех имеющихся у меня льготах. Оплатила, установили. А через день представитель "Мосэнергосбыта" отключил электричество и апломбировал только что купленный мною счетчик.

И вот вопросы. Если нас вынудили выносить этот счетчик на уличный столб, который находится даже не у нашего дома, должна ли я за ним следить? Если в него въехала, как выясняется сейчас, машина, должна ли я финансово нести ответственность за это? Если новый счетчик показал за сутки потребление электроэнергии в несколько раз меньше, чем до этого за несколько часов, как "Мосэнергосбыт" может объяснить эту ситуацию? И зачем после получения новых показаний потребления электроэнергии отключать многодетную семью и инвалида первой группы от электричества?

Все эти мои вопросы представителям "Мосэнергосбыта" так и остались без ответа. Сейчас я должна отдать старый счетчик на проверку в подконтрольную "Мосэнергосбыта" же организацию, заплатить за это, а результат будет предсказуемым.

Сейчас же мне придется идти в какой-нибудь офис "Мосэнергосбыта", писать заявление на новое подключение электроэнергии к моему дому, снова платить деньги. После оплаты установки нового счетчика при заявленных десяти днях предоставления услуги его нам заменили лишь через две с половиной недели. Сколько времени понадобится для подключения сейчас, приходится только гадать. Как обстирывать детей, кормить их ужином, ума не приложу.

Собеседница "Правды.Ру" задала и другие вопросы. Например, почему при отключении электричества несколько ранее на вопросы по "горячей линии" представители "Мосэнергосбыта" всегда отвечали, что не они несут ответственность за бесперебойную подачу электроэнергии, переадресовывая к другим компаниям. "За что тогда отвечает такая организация, как "Мосэнергосбыт", - спрашивает наша читательница.

"Правда.Ру" надеется получить ответы на эти вопросы от самого "Мосэнергосбыта", и главный, конечно, следующий. Этот осколок когда-то единой структуры под названием РАО "ЕЭС России"действительно считает возможным обращаться таким образом с инвалидами первой группы и многодетными семьями?