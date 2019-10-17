Депутат подарил ветерану телевизор и наказал смотреть только “Россия-1”

Депутат городского собрания Сочи Роман Бугайчук подарил ветерану из поселка Хоста телевизор. Ранее пенсионер пожаловался, что он одинокий и у него сломался телевизор. Из-за этого пенсионер больше месяца жил в полной тишине. Роман Бугайчук рассказал эту историю в своем Instagram.





Депутат и его помощники привезли пенсионеру кинескопный телевизор, установили антенну и научили его им пользоваться. На вопрос ветерана, как переключить каналы, депутат рекомендовал этого не делать. "Ваш канал — "Россия", отметил Бугайчук.

Депутат Бугайчук часто выкладывает в Instagram встречи с местными жителями.

Еще одному пенсионеру из Кудепсты — он вручил плед.

Фото: yourube.com

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