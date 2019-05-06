Пензенский соцработаник бросил под дверью ветерана подарок ко Дню Победы

Глава Пензенской области Иван Белозерцев поручил разобраться с жалобой, которая поступила на одного из городских соцработников. Ветеран Великой Отечественной войны сообщил, что соцработник бросил подарок у него под дверью.



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Белозерцев провел оперативное совещание с подчиненными и рассказал о поступившей к нему жалобе через социальные сети. Главе региона рассказали о некорректном поведении соцработника, который при доставке праздничного набора ко Дню Победы сказал участнице боевых действий: "Могли бы сами за пакетом прийти".

Губернатор поручил установить подробности произошедшего, и в случае подтверждения факта некорректного поведения соцработника - наказать должностное лицо.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об абсурдном заявлении украинского парламентария, который призвал судить ветеранов Красной армии.

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