Туляки подозревают, что им специально подбрасывают тараканов в подъезды

Еще совсем недавно тараканов часто можно было встретить в городских квартирах. Жильцы пытались вывести их борной кислотой или ядовитыми порошками, ставили на них ловушки, но это не помогало, на какое-то время они исчезали, но затем снова возвращались.

Жители одного из домов на улице Ложевой подозревают, что тараканы проникли в их квартиры не случайно. Почти каждый день здесь появляются объявления с предложениями по санобработке от тараканов.

"Бросят коробку, а потом клеят свои объявления", — говорят жильцы.

По словам жильцов, им даже не пытаются предлагать свои услуги, а сразу предупреждают о санобработке от насекомых.

Специалисты утверждают, что отрава не помогает избавиться от насекомых, поэтому самый лучший способ это ремонт квартиры, но это не всегда может помочь.

Но даже если поверить, что действительно имеет место подброс насекомых и даже поймать их распространителя, то доказать умысел почти нереально. Этим и пользуются нечистые на руку дезинсекторы.

Фото: соцсети

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