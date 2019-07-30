Специалисты обнаружили в Сочи американских тараканов, длина тела которых достигает пяти сантиметров, а с усами превышает десять. Эти насекомые также умеют и летать. Об этом сообщает пресс-служба городского национального парка.
Появление американского таракана во многих районах Сочи связано с непреднамеренным завозом или с бегством насекомых из террариумов, поскольку их разводят как корм для ящериц и некоторых видов змей.
"Независимо от происхождения у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье", - полагают специалисты.
В северных широтах насекомое обитает исключительно в зданиях, но в Сочи тараканы вполне смогут существовать и в природной среде, прячась днем в сырых темных убежищах. Эти насекомые являются опасными вредителями. Они переносят инфекции и могут вызвать аллергию.
"Они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются. В Китае американский таракан получил прозвище "очень живучий маленький вредитель". Тем не менее в Китае настой из тараканов входит в число препаратов для заживления ран, а во Вьетнаме его употребляют в пищу в жареном виде", - заключают в сообщении.
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