В Сочи появились американские тараканы

Специалисты обнаружили в Сочи американских тараканов, длина тела которых достигает пяти сантиметров, а с усами превышает десять. Эти насекомые также умеют и летать. Об этом сообщает пресс-служба городского национального парка.

Появление американского таракана во многих районах Сочи связано с непреднамеренным завозом или с бегством насекомых из террариумов, поскольку их разводят как корм для ящериц и некоторых видов змей.

"Независимо от происхождения у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье", - полагают специалисты.

В северных широтах насекомое обитает исключительно в зданиях, но в Сочи тараканы вполне смогут существовать и в природной среде, прячась днем в сырых темных убежищах. Эти насекомые являются опасными вредителями. Они переносят инфекции и могут вызвать аллергию.

"Они портят продукты и материалы в зданиях, где поселяются. В Китае американский таракан получил прозвище "очень живучий маленький вредитель". Тем не менее в Китае настой из тараканов входит в число препаратов для заживления ран, а во Вьетнаме его употребляют в пищу в жареном виде", - заключают в сообщении.