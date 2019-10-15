Собчак придется отвечать перед законом за слова про Крым

Генеральная прокуратура России изучит провокационные высказывания телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма.

По данному факту в Генпрокуратуру РФ поступило обращение от Ильдара Резяпова, председателя "Партии ветеранов России".

Об этом сообщает портал URA. RU со ссылкой на источник в ведомстве.

Поводом для обращения послужил тот факт, что экс-кандидат в президенты России, в эфире одной из украинских радиостанций заявила, что лучший способ наладить отношения между двумя государствами — "вернуть Крым" в состав Украины.

Более того, телеведущая сказала, что считает присоединение Крыма к России нарушением международного законодательства.

Однако, подчеркнула Собчак, решение "вернуть" полуостров является хоть и "самым правильным", но пока невозможным. "Возвращение было бы, на мой взгляд, самым правильным шагом, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен", — заявила светская львица, особо подчеркнув при этом, что такая позиция была у нее и во время участия в президентской гонке.

И тогда, и сейчас, по словам Собчак, она настаивает на том, что нужно провести новый референдум.

Напомним, что Крым вошел в состав России в 2014 году, когда "за" проголосовало абсолютное большинство жителей.

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