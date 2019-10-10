В России предложили привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей

Решить проблему нехватки врачей в России помогут иностранные специалисты. Зарубежным врачам предложили выдавать российские паспорта в упрощенном порядке. Ожидается, что такая мера позволит восполнить кадровый потенциал медиков, который покрывает лишь 4% потребностей страны.

Как пишут "Известия" со ссылкой на Министерство труда и Министерство здравоохранения, в Россию будут привлекать специалистов из числа бывших соотечественников, имеющих соответствующую квалификацию. При возникновении конкуренции за место врача, список профессий будет корректироваться в оперативном порядке.

В настоящее время в поликлиниках России не хватает около 25 тысяч врачей и порядка 130 тысяч медсестер, а также других медицинских сотрудников. При этом только тысяча соискателей, заинтересованных в вакансии врача, зарегистрирована на бирже труда.

Ранее Минэкономразвития опубликовало прогноз по социально-экономическому развитию страны на 2020-2022 годы. В нем говорится о том, что естественный прирост населения в России начнется не ранее 2024 года. В 2020-2023 годах рост численности населения будет происходить за счет мигрантов, тогда как с 2024 года - за счет естественного и миграционного приростов.

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