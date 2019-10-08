В 2019 году в России будет зарегистрировано рекордное число мигрантов

В текущем году Российская Федерации примет рекордное количество рабочей силы из других стран.

Об этом "РИА Новости" рассказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Миграционный прирост в России за первое полугодие этого года составил 153 тысячи 912 человек, что уже в два раза больше аналогичного периода года минувшего, отметила Егорова.

"Это самый высокий показатель за последние 10 лет", — заявила специалистка.

По словам Елены Егоровой, подавляющее число мигрантов являются выходцами из постсоветских республик — Узбекистана, Таджикистана, Армении или, например, Украины.

Если же говорить о дальнем зарубежье, отметила Егорова, то по количеству прибывающей в Россию рабочей силы лидируют Сирия, Сербия и Китай.