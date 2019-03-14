Российские власти решили улучшить демографию за счет мигрантов

Кремль завершил формирование структур, которые займутся обеспечением переселения в Россию большого количества людей из сопредельных государств с высокой концентрацией русскоязычного населения. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник.
По информации источника, новые структуры займутся масштабным реформированием в миграционной сфере страны. Цель реформ будет заключаться в преодолении демографического кризиса путем создания условий для переселения в Россию соотечественников из других стран.
В ближайшее время на законодательном уровне планируется упросить процедуры, связанные с получением российского гражданства, оформлением вида на жительства и другими формальностями для переселения. Дополнительная инициатива предусматривает разрешение на работу в государственных органах России гражданам Украины, получившим российский паспорт.
В ближайшие пять для покрытия естественной убыли населения в Россию планируется переселить от 5 до 10 миллионов человек, отмечается в материале. В качестве государств-доноров рассматриваются страны с большим количеством русскоязычного населения: Украина, Казахстан, Узбекистан и Молдавия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что население России в 2018 году сократилось первый раз за последние 10 лет. К таким выводам пришла федеральная служба государственной статистики. По подсчетам экспертов, даже постоянный приток мигрантов уже не компенсирует сокращение числа россиян.
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