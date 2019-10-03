ВЦИОМ: россияне считают цветы учителям знаком уважения

Цветы в качестве подарка учителям являются знаком внимания и уважения. В этом уверено подавляющее большинство россиян. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Большинство россиян (75%) считают, что цветы для учителей, - это знак уважения и внимания, а также повышает статус учителей и является красивым подарком. Этого мнения придерживаются молодые люди 18-24 лет (81%) и россияне со средним уровнем достатка (77%)", - отмечают социологи.

Каждый пятый респондент придерживается обратного мнения и считает, что в цветах нет никакой практической пользы, а учителя не отказываются от такого подарка только из вежливости.

Треть опрошенных, имеющих детей или внуков школьного возраста, делали подарки учителям в 2019 году за свой счет. Чаще всего подарки учителям своих детей и внуков не делают люди в возрасте от 45 до 59 лет, старше 60 лет, а также жители сел и малых городов с населением до 100 тысяч человек.