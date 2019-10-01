Из больницы в городе Чайковский начал массово увольняться медперсонал. Ранее врачи этого учреждения угрожали массовой забастовкой. Об этом сообщил анонимный источник в группе "Черный список Чайковский" в "ВКонтакте" .
Пользователь утверждает, что опытные сотрудники давно уволилась из медицинского учреждения, а на их место пришли новые работники. Однако и новые работники вынуждены увольняться из-за того, что администрация больницы не выполняет своих обязательств.
Источник рассказал, что когда сотрудники принесли главврачу заявления об увольнении , то он обматерил их. Главврач Александр Кожевников не сдержал свое обещание относительно повышения заработных плат. Лекарствами и спецодеждой сотрудников больницы также не обеспечивали.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сотрудники станции скорой помощи города Чайковский в Пермском крае требуют пересмотреть их условия и оплату труда до 20 августа. Свои требование они разместили в социальных сетях и указали, что устроят забастовку, если до указанной даты их требования не будут выполнены.
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