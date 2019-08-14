В Прикамье сотрудники скорой помощи собираются бастовать

Сотрудники станции скорой помощи города Чайковский в Пермском крае требуют пересмотреть их условия и оплату труда до 20 августа. Свои требование они разместили в социальных сетях и указали, что устроят забастовку, если до указанной даты их требования не будут выполнены.

"Мы устроит официальную забастовку. Оставим на линии только одну машину для экстренных вызовов. Пригласим городские власти, прессу, даже президента России пригласим к нам. Думаем, что журналисты федеральных изданий тоже будут рады нас посетить", - написали медработники в соцсетях.

Есть и такие медики, которые не поддержали инициативу коллег. Они утверждают, что кадровые проблемы действительно существуют, но это не вина руководства больницы, поэтому никакими массовыми забастовками их не решить.