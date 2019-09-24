Треть граждан Российской Федерации провели свой отпуск и каникулы летом текущего года дома.
Об этом в ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, сообщают "РИА Новости".
27% россиян провели отпуск на даче или же садовом участке, отметил специалист. 11% граждан РФ ездили в другой город России, 6% отдыхали в Краснодарском крае, 8% ездили в другие страны, а 4% предпочли отдых в Крыму, указал Кирилл Родин.
Специалисты Всероссийского центра исследования общественного мнения провели опрос 15-16 сентября.
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