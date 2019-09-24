Опрос: большинство россиян провели летний отпуск на даче или же дома

Треть граждан Российской Федерации провели свой отпуск и каникулы летом текущего года дома.

Об этом в ходе пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" заявил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин, сообщают "РИА Новости".

27% россиян провели отпуск на даче или же садовом участке, отметил специалист. 11% граждан РФ ездили в другой город России, 6% отдыхали в Краснодарском крае, 8% ездили в другие страны, а 4% предпочли отдых в Крыму, указал Кирилл Родин.

Специалисты Всероссийского центра исследования общественного мнения провели опрос 15-16 сентября.