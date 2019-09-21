Пользователи социальных сетей с изрядной долей иронии отнеслись к "штурму" секретной военной базы "Зона 51" в Неваде, Соединенные Штаты Америки.
Своими наблюдениями делится агентство новостей РИА.
Возле военной базы "Зона 51" собралось порядка двух тысяч человек. Некоторые из них пришли в костюмах инопланетян. Один американец зачем-то принес с собой государственный флаг Северной Кореи.
Хоть собравшиеся изредка и выкрикивали "Пришельцы! Пришельцы!", пользователи сети интернет посчитали, что активисты недостаточно активны.
"Так они штурмуют или просто рядом отираются?" — написал, например, пользователь соцсетей под именем Анатолий Беляев.
"Свободу инопланетянам! Руки прочь от пришельцев! Ну вот и я немного поштурмовала", — заявила Мария Ваганова.
"Массовый дебилизм", — написала, например, Deeper Feelings.
Пользователь социальных сетей под именем Юрий Кузьмин же пошутил, что в скором времени в этой акции на Западе увидят "российский след".
Напомним, что военная база Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки "Зона 51" расположена в штате Невада в 130 километрах от Лас-Вегаса. Существование построенной в далеком 1955-ом году базы Вашингтон признал лишь несколько лет тому назад.
Власти США заявили тогда, что "Зона 51" предназначена для испытания прототипов летательных аппаратов, экспериментальных и перспективных систем вооружения.
В социальной сети Facebook в июне текущего года же стартовала акция, призванная собрать участников для штурма секретной американской военной базы. Штурмовав "Зону 51", авторы акции хотели подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства существования инопланетян или же и вовсе сами инопланетяне.
Ранее в социальных сетях стартовало обсуждение самых "неслыханных" операций американской разведки.
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