Пользователи соцсетей высмеяли "штурм" секретной военной базы в США

Пользователи социальных сетей с изрядной долей иронии отнеслись к "штурму" секретной военной базы "Зона 51" в Неваде, Соединенные Штаты Америки.

Своими наблюдениями делится агентство новостей РИА.

Возле военной базы "Зона 51" собралось порядка двух тысяч человек. Некоторые из них пришли в костюмах инопланетян. Один американец зачем-то принес с собой государственный флаг Северной Кореи.

Хоть собравшиеся изредка и выкрикивали "Пришельцы! Пришельцы!", пользователи сети интернет посчитали, что активисты недостаточно активны.

"Так они штурмуют или просто рядом отираются?" — написал, например, пользователь соцсетей под именем Анатолий Беляев.

"Свободу инопланетянам! Руки прочь от пришельцев! Ну вот и я немного поштурмовала", — заявила Мария Ваганова.

"Массовый дебилизм", — написала, например, Deeper Feelings.

Пользователь социальных сетей под именем Юрий Кузьмин же пошутил, что в скором времени в этой акции на Западе увидят "российский след".

Напомним, что военная база Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки "Зона 51" расположена в штате Невада в 130 километрах от Лас-Вегаса. Существование построенной в далеком 1955-ом году базы Вашингтон признал лишь несколько лет тому назад.

Власти США заявили тогда, что "Зона 51" предназначена для испытания прототипов летательных аппаратов, экспериментальных и перспективных систем вооружения.

В социальной сети Facebook в июне текущего года же стартовала акция, призванная собрать участников для штурма секретной американской военной базы. Штурмовав "Зону 51", авторы акции хотели подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства существования инопланетян или же и вовсе сами инопланетяне.

Ранее в социальных сетях стартовало обсуждение самых "неслыханных" операций американской разведки.

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