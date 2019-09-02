В Сети обсуждают самые "неслыханные" операции ЦРУ

На Reddit запущен тред, в котором перечисляются самые ужасающе документы ЦРУ из тех, что были рассекречены согласно закону 2006 года.

Ведомство обязали рассекречивать все дела старше 25 лет и обеспечивать свободный доступ к ним. Сейчас они собраны на сайте ЦРУ. Самую большую подборку таких дел собрал в итоге Джон Гринвальд, на базу которого ссылаются участники треда. Он собирал их с 15 лет, регулярно подавая требования о рассекречивании согласно закону.

Так, стало известно, что нацистских ученых после Второй мировой войны забирали иногда из тюремных камер, чтобы те работали на США. Сообщается об "уроненных" с американского бомбардировщика атомных бомбах над городом Голдсборо, которые, впрочем, не взорвались, но у одной из них сломались предохранители.

Некоторые операции так и не были реализованы, включая даже и курьезные — вживлять в бродячих животных жучки и заставлять их перемещаться по определенным территориям. А вот совсем нет курьеза в том, что США пыталось, согласно информации треда, совершать теракты от имени кубинских властей, чтобы санкционировать атаку на эту страну.

Не могли не упомянуть опыты по манипуляции с сознанием людей. В частности, ставились эксперименты по улучшению качества допросов над пациентами клиник неврозов без их согласия. Кстати, из больниц брали тела мертвых людей, чтобы исследовать влияние на них радиации. А минздрав в определенное время проводил обманом стерилизацию коренных американок, темнокожих и бедных женщин.