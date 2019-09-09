Иллюзия выбора: школьникам в Татарстане навязывают татарский язык

В некоторых школах Татарстана ученикам навязывают для изучения татарский язык, лишая их права выбора.

Как уточняет местное издание "Вечерняя Казань", руководство ряда школ якобы говорило родителям учеников, которые отказались от изучения татарского языка: либо записываетесь на татарский, либо ищите другую школу.

"В нашем пятом классе сказали, чтобы родители в заявлении выбирали между татарским и татарским (изучение языка по углубленной и облегченной программе), родного русского больше не будет. Кому татарский язык не нужен, тем советуют уходить учиться в другое место", - объяснили родители одной из учениц.

По словам директора одной из школ Казани Айдара Шамсутдинова, подобные обвинения со стороны родителей - это обливание грязью. "Я не раз говорил, что вся работа нашего коллектива нацелена на то, чтобы максимально популяризировать изучение татарского языка русскоязычными учащимися. Но каждый родитель сам определяет родной язык, который будет изучать его ребенок. У нас в целом по школе русский как родной выбирают 20% учащихся", - подчеркнул директор.