Глава минздрава РФ Вероника Скворцова считает, что предложение о введении четырехдневной рабочей недели нуждается во всестороннем обсуждении.
Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть близкие, о которых надо заботиться, то "почему бы нет", заявила она РИА Новости.
Министр добавила, что ее ведомству пока не поручали анализировать этот вопрос, поэтому оно им не занимается.
Впервые о возможности введения четырехдневной рабочей недели заявил в начале июня премьер Дмитрий Медведев.
Вчера глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин сказал, что пока некоторым работодателям можно предложить ее ввести, но в целом по стране такое решение если и будет принято, то не скоро.
Четырехдневку министр назвал "абстракцией" и напомнил, что в 1960-х годах была шестидневная рабочая неделя.
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