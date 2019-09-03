Юрист о приговоре Синице: государство дает понять, что нечего выступать

Во вторник Пресненский суд столицы вынес приговор блогеру Владиславу Синице. Он признан виновным в "возбуждении ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов" и получил пять лет колонии общего режима.

Суд пришел к выводу, что блогер призывал в Twitter к расправам над детьми силовиков, которые разгоняли акции протеста в столице. Он свою вину отрицает и заявляет, что призыва и угроз в его посте не было.

"Правда.Ру" обратилась к адвокату, председателю Московской коллегии адвокатов, директору компании "Князев и партнеры" Андрею Князеву с просьбой прокомментировать вынесенный приговор.

"Наказание в рамках закона. В то же самое время необходимо сказать, что наказание за убийство начинается с шести лет лишения. Поэтому дали практически как за убийство по самой высшей планке в первый раз. Видимо, государство дает понять таким способом, что нечего выступать", - сказал он.

Поступок блогера юрист назвал неприятным и некрасивым. "Насколько это уголовно наказуемо - второй вопрос. И наказание все-таки должно быть справедливо и адекватно содеянному. То есть получается вне зависимости от статьи. Но если бы он ножом кого-то пырнул или похулиганил бы, то получил бы он поменьше. Точно поменьше", - отметил он.

"Кокорин кого-то там стулом огрел. Сколько? Год с чем-то. Тут надо смотреть. Государство у нас как бы идет по такому пути, что за насильственные преступления надо привлекать по-серьезному, а за слова в интернете... не знаю. Пять лет - это много. Пять лет - это обычно наказание за вред здоровью средней тяжести вред. А тут глупое, наверное, необдуманное высказывание в интернете", - добавил адвокат.

По словам Андрея Князева, угрозы должны быть связаны с реальностью.

"Если я в Twitter человеку, находящемуся в Сан-Франциско, пишу "я тебя повешу", это не значит совершенно, что это выполнимая угроза. Другой вопрос, когда я за ним бегаю с ножом или еще что-то. Даже если это призыв, по крайней мере, из всех призывов, а было их много - это первый, по-моему, реальный приговор и такой суровый. Или один из первых. Не знаю - видимо, государство считает, что призыв более опасен, чем реальные действия", - заключил директор компании "Князев и партнеры".

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