В Кремле отреагировали на приговор блогеру Синице

В Кремле не будут комментировать приговор, вынесенный сегодня блогеру Владиславу Синице.

"Мы традиционно не комментируем решения суда", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Telegram-каналу "Подъем".

Напомним, приговор вынес Пресненский суд столицы. Он признал блогера виновным в "возбуждении ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов".

Суд решил, что Синица призывал к расправам над детьми сотрудников МВД и Росгвардии, которые разгоняли акции протеста в столице. Речь идет о посте в Twitter, который он выложил под псевдонимом Макс Светлов в конце июля.

Осужденный свою вину отрицает и заявляет, что призыва и угроз в его посте не было. Решение суда он намерен обжаловать.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сказал, что в ведомстве считают приговор справедливым.

Источник фото: Facebook

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