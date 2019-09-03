В Москве сегодня, в Международный День солидарности в борьбе с терроризмом, пройдет панихида памяти жертв теракта в Беслане. Она начнется в 12:20 в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках.
В 13:00 перед Аланским подворьем состоится акция памяти. Ее участники, среди которых будут бывшие заложники, члены парламента, ветераны спецподразделений "Альфа", "Вымпел" и др., почтут память погибших минутой молчания, а после этого выпустят в небо 334 воздушных шара - именно столько человек стали жертвами теракта.
Памятные мероприятия во вторник состоятся также на площади перед Театральным центром на Дубровке, на улице Гурьянова возле памятного знака на месте взорванного дома №19, на месте взрыва возле станции метро "Рижская", в вестибюлях станций "Автозаводская", "Парк культуры" и "Лубянка".
Напомним, в День солидарности в борьбе с терроризмом по всей стране вспоминают жертв терактов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении своих обязанностей.
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