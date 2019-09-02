На стенах домов Беслана появятся портреты защитников школы №1

Североосетинские художники — участники арт-пространства "Портал" создадут на стенах жилых домов Беслана портреты бойцов "Альфы" и "Вымпела".

Это будут те самые одиннадцать человек, которые погибли при освобождении в 2004 году школы №1 от захвативших ее прямо в День знаний боевиков-экстремистов. По словам представителя "Портала" Давида Цагараева, акция станет данью памяти и уважения.

В ходе бесланского теракта погибли 334 человека, включая 186 детей. 126 вынуждены были получить инвалидность, многим до сих пор нужна реабилитация.