Североосетинские художники — участники арт-пространства "Портал" создадут на стенах жилых домов Беслана портреты бойцов "Альфы" и "Вымпела".
Это будут те самые одиннадцать человек, которые погибли при освобождении в 2004 году школы №1 от захвативших ее прямо в День знаний боевиков-экстремистов. По словам представителя "Портала" Давида Цагараева, акция станет данью памяти и уважения.
В ходе бесланского теракта погибли 334 человека, включая 186 детей. 126 вынуждены были получить инвалидность, многим до сих пор нужна реабилитация.
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