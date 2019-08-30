В рамках праздноания Дня города в столице по канату между небоскребами "Москва-Сити" на высоте 350 м пройдут спортсмены хайлайна.
Как сообщил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, достижение может войти в Книгу рекордов Гиннесса.
По канату пройдут семь спортсменов, в том числе из Германии, Франции, Канады. Чиновник сказал ТАСС, что 350 м - это более чем на 100 м выше предыдущего рекорда.
7 и 8 августа Москва отметит свой 872-й день рождения. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной. Кроме того, культурную программу организуют на сотнях площадок по всему городу.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.