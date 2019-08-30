Между небоскребами "Москва-Сити" пройдут канатоходцы

В рамках праздноания Дня города в столице по канату между небоскребами "Москва-Сити" на высоте 350 м пройдут спортсмены хайлайна.

Как сообщил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, достижение может войти в Книгу рекордов Гиннесса.

По канату пройдут семь спортсменов, в том числе из Германии, Франции, Канады. Чиновник сказал ТАСС, что 350 м - это более чем на 100 м выше предыдущего рекорда.

7 и 8 августа Москва отметит свой 872-й день рождения. Центральной площадкой празднования станет Тверская улица, которая будет пешеходной. Кроме того, культурную программу организуют на сотнях площадок по всему городу.