Боролся с птицами: директора аэропорта Кургана судят за рубку деревьев

Директор аэропорта Кургана Дмитрий Коваленко, обвиняемый в незаконной вырубке деревьев на территории воздушной гавани, дал показания в городском суде.

По его словам, за все время его работы на должности директора аэропорта произошло три происшествия с участием птиц: два инцидента с самолетами компании "Руслайн" и один - с самолетом "ЮТэйр". Поэтому в целях безопасности было решено сократить число деревьев.

"В настоящий момент работа по вырубке деревьев остановлена на протяжении двух лет, так как в свете последних событий неизвестно, с кем вопрос о вырубке нужно согласовывать. В связи с этим орнитологическая обстановка в районе курганского аэропорта оставляет желать лучшего", - подчеркнул подсудимый.

Коваленко добавил, что не знает, кто спиливал деревья. Решения о расчистке территории аэропорта принимаются автоматически, сказал он.

Напомним, уголовное дело в отношении директора возбудили по факту незаконной вырубки лесных насаждений. По версии следствия, государству был нанесен ущерб на сумму свыше 2 миллионов рублей. Коваленко эти обвинения отвергает и заявляет, что необходимость очистки прилегающей к аэропорту территории закреплена в регламенте по обеспечению воздушных перевозок.

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