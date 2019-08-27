Школы России оштрафовали на 200 млн рублей за нарушения

Перед началом нового учебного года Роспотребнадзор провел проверку школ страны и вынес более 27 тысяч постановлений о нарушениях санитарного законодательства.

Как сообщается на сайте ведомства, общая сумма штрафов составила около 200 млн рублей. Школы проверялись с применением лабораторно-инструментальных методов исследования, в них замеряли уровни освещенности и проверяли качество питьевой воды.

В итоге учебным заведениям выдали около 12 тысяч предписаний с требованиями к 1 сентября благоустроить территории, провести плановые ремонты зданий, систем водоснабжения, канализации, отопления, приобрести учебную мебель, холодильное и технологическое оборудование для столовых.

В Роспотребнадзоре добавили, что с 19 августа по 2 сентября в управлениях ведомства в регионах работает горячая телефонная линия для родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Ее организуют каждый год, и она показывает свою эффективность.

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