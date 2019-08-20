В Роспотребнадзоре дали советы по выбору школьной формы

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы.

На сайте ведомства сообщается, что она должна быть изготовлена из воздухопроницаемого материала, устойчивого к потере цвета, поэтому предпочтение надо отдать одежде из натуральных материалов.

Согласно техническим регламентам Таможенного союза, одежда для детей и подростков должна соответствовать биологическим и химическим требованиям - гигроскопичности (поглощение водяных паров) и воздухопроницаемости ткани. Также материалы должны быть устойчивы к потере цвета при воздействии влаги, стирке и сухом трении.

Также в Роспотребнадзоре отметили необходимость равномерно распределять нагрузку для школьников. У учащихся 2-4 классов оптимально проводить не более пяти уроков в день, считают специалисты.

Для школьников 5-6 классов оптимальным считается не более шести уроков, 7-11 классов - не более семи.

За компьютером учащиеся старших классов могут находиться не более 35 минут, первоклассники - 20.

Читайте также:

Минздрав рекомендует родителям дать школьникам больше свободы