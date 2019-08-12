Минздрав рекомендует родителям дать школьникам больше свободы

В Министерстве здравоохранения России порекомендовали родителям школьников ослабить контроль над обучением своих детей. По мнению главного внештатного специалиста по медицинской психологии Минздрава России Юрия Зинченко, дети должны учиться самостоятельно координировать свое саморазвитие.

Зинченко рекомендует родителям объяснить своим детям, что они ходят в школу с определенной целью - показать свои способности. А для этого требуется соблюдать определенные правила и проявлять необходимые качества.

Также родители должны проявлять интерес к социализации ребенка. Знать с кем он сидит за одной партой, с кем дружит в классе, чем они занимаются на переменах и в свободное время. Зинченко утверждает, что ругать ребенка за плохие оценки категорически запрещено, поскольку это снижает мотивацию ребенка к учебе.