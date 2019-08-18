Приставы будут оповещать россиян об ограничении выезда по СМС

В Министерстве юстиции РФ рассказали о том, что с 2020 года судебные приставы получат возможность оповещать россиян об ограничении на выезд и других исполнительных действиях. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 6 августа. Он предполагает внесение поправок в закон "Об исполнительном производстве".

В законопроекте утверждается, что лицо, участвующее в исполнительном производстве, может быть извещено о любых действиях в отношении него судом с помощью короткого СМС-сообщения. Примечательно, что подсудимый должен подписать расписку, в которой разрешит Федеральной службе судебных приставов присылать ему текстовые сообщения.

Если законопроект будет принят, то ФССП сможет оповещать россиян и на Едином портале государственных услуг.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в 2019 году количество невыездных россиян из-за долгов увеличилось на 1 миллион человек. Общая сумма долга, которую задолжали невыездные жители страны, составила более 1,47 триллиона рублей. В течение первого полугодия судебные приставы вынесли 4 миллиона постановлений об ограничении выезда за границу из-за долгов.

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