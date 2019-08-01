В 2019 году количество невыездных россиян увеличилось на 1 млн человек

Федеральная служба судебных приставов рассказала об увеличении количества россиян, которые не могут выехать за пределы страны из-за просроченных долгов. Еще в январе 2019 года невыездных россиян было около 2,6 миллионов человек.

По состоянию на начало июля, их число увеличилось до 3,58 миллионов человек. Общая сумма долга, которую задолжали невыездные жители страны, составила более 1,47 триллиона рублей. В течение первого полугодия судебные приставы вынесли 4 миллиона постановлений об ограничении выезда за границу из-за долгов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что граждане России выплатили более 26 миллиардов рублей долгов ради возможности выехать за границу. В Федеральной службе судебных приставов признали, что постепенно наращивают практику ограничений выезда за границу для должников. В мае минувшего года, например, отметили в ведомстве, у пограничников на исполнении находилось почти в два раза меньше постановлений.

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