Прокуратура проверит дело о покупке лекарства для больного ребенка

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которая заказала в интернете зарубежный психотропный препарат для своего ребенка, страдающего эпилепсией.

Как сообщает телеканал RT, ведомства установит причины, по которым женщина не могла купить лекарство в России на законных основаниях.

Ранее сотрудники Центрального таможенного управления возбудили уголовное дело по факту незаконного ввоза через границу психотропных веществ. Как позднее уточнили в службе, задержанная во время получения посылки с лекарством женщина по делу проходит в качестве свидетеля.

О задержании москвички стало известно 15 августа. Ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы в тот момент, когда она пришла получить посылку на почту.