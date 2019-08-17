Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которая заказала в интернете зарубежный психотропный препарат для своего ребенка, страдающего эпилепсией.
Как сообщает телеканал RT, ведомства установит причины, по которым женщина не могла купить лекарство в России на законных основаниях.
Ранее сотрудники Центрального таможенного управления возбудили уголовное дело по факту незаконного ввоза через границу психотропных веществ. Как позднее уточнили в службе, задержанная во время получения посылки с лекарством женщина по делу проходит в качестве свидетеля.
О задержании москвички стало известно 15 августа. Ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Таможенной службы в тот момент, когда она пришла получить посылку на почту.
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