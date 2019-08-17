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Минздрав опроверг сведения о зараженных радиацией медиках Северодвинска

Общество print

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) провело обследование сотрудников Архангельской областной клинической больницы, куда после взрыва под Северодвинском привезли пострадавших. У медиков не обнаружили превышения норм по радиации, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. 

Как уточняет агентство "Интерфакс", сотрудников больницы, которые лечили пострадавших, обследовали по личному поручению главы ведомства Вероники Скворцовой. "В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности", - отметили в Минздраве. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что персонал архангельской больницы не предупредили о радиации, которой были заражены пострадавшие в результате ЧП под Северодвинском. 

"Никто - ни руководство больницы, ни представители Минздрава, ни региональные чиновники или губернатор - не предупредили персонал о том, что пациенты были заражены радиацией", - написало издание The Moscow Times со ссылкой на слова одного из хирургов лечебного учреждения. 

Как объяснил медик, у врачей были подозрения, однако "никто не сказал им защитить себя". Всех медиков, работавших с пострадавшими от взрыва пациентами, ФСБ попросила дать подписку о неразглашении. В материале также указывалось, что позднее в мышечной ткани одного из врачей обнаружили радиоактивный изотоп. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что погибшие сотрудники "Росатома" в Архангельской области не занимались испытанием новой ракеты "Буревестник". Об этом "Известиям" рассказали несколько источников в военных ведомствах. По их словам, на полигоне под Северодвинском впервые проводились испытания "ядерных батареек".

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Темы медики минздрав радиация облучение северодвинск
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