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Источник Правда.Ру

Источник: под Северодвинском испытывали "ядерные батарейки"

Происшествия print

Погибшие сотрудники "Росатома" 8 августа в Архангельской области не занимались испытанием новой ракеты "Буревестник". Об этом "Известиям" рассказали несколько источников в военных ведомствах. По их словам, на полигоне под Северодвинском впервые проводились испытания "ядерных батареек".

Источники пояснили, что "ядерными батарейками" называют новейшие изотопные источники питания. Несмотря на инцидент, повлекший за собой гибель специалистов, испытания будут продолжены. Работающие на месте происшествия исследователи пока не установили причину взрыва.

Главный редактор профильного портала Atomic-Energy.ru Павел Яковлев уточнил, что речь может идти об радионуклидных термоэлектрических генераторах, которые разрабатывались еще в Советском Союзе. Эксперт даже описал их внешний вид, внешне они представляю собой коробку размером метр на метр. Радиоактивные элементы упакованы в свинцовую защиту. При использовании в радиусе 30-40 метров наблюдается небольшое повышение радиационного фона, которое незначительно отражается на окружающей среде.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Северодвинск - это город "атомных кастрюль".

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Темы взрыв испытания северодвинск ядерные батарейки
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Источник: под Северодвинском испытывали "ядерные батарейки"
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