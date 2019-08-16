Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатит премии членам экипажа совершившего аварийную посадку в подмосковном Жуковском самолета.
Об этом заявил коммерческий директор авиакомпании Кирилл Скуратов.
Точную сумму положенной членам экипажа премии специалист не назвал, но отметил, что премия будет "достаточной".
Напомним, что вчера, 15 августа, пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку в кукурузном поле у аэропорта "Жуковский". Сразу после взлета борт столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники. Из-за этого двигатели самолета начали барахлить.
Пилоты приняли решение посадить лайнер. Посадка прошла успешно — экипажу удалось избежать человеческих жертв.
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