Кокорин и Мамаев примерно ведут себя в колонии перед судом по УДО

Адвокаты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина утверждают, что у их подзащитных есть хорошие шансы на положительное решение суда. 16 августа суд должен назначить дату рассмотрения прошения арестованных о досрочном освобождении.

Сейчас заключенные отбывают наказание в исправительной колонии №4, расположенной в Белгородской области. Начальник колонии Сергей Плясов после проведенного футбольного матча между заключенными и командой профессиональной футбольной лиги "Салют" заявил, что подаст положительную характеристику на футболистов в суд.

Поэтому эксперты утверждают, что у Мамаева и Кокорина есть реальный шанс покинуть места лишения свободы по УДО.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Кокорина и Мамаева этапировали в колонию. Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий будут отбывать наказание в одной колонии. Все четверо были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года.

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