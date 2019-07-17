Кокорин и Мамаев в колонии попали в штрафной изолятор

Начальник ИК-4 Белгородской области Сергей Плясов рассказал о том, как отбывают наказание братья Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев. Ранее появилось видео, на котором спортсмены играют в футбол. Руководство опровергло информацию о том, что в футбол заключенные играли в колонии.

"Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли", - заявил Плясов в комментарии для "Спорт-Экспресса".

Также руководитель колонии сообщил, что братья Кокорины и Мамаев находятся в штрафном изоляторе, но не назвал причину такого наказания.

ШИЗО - место в колонии, куда заключенные попадают за нарушения режима. Они ограничены в правах. В частности, не имеют права на свидания, телефонные разговоры, получение посылок и прочее.

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