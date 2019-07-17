Начальник ИК-4 Белгородской области Сергей Плясов рассказал о том, как отбывают наказание братья Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев. Ранее появилось видео, на котором спортсмены играют в футбол. Руководство опровергло информацию о том, что в футбол заключенные играли в колонии.
"Где они играют? Какие видеокадры? Все вопросы в пресс-службу УФСИН. В футбол они не играли", - заявил Плясов в комментарии для "Спорт-Экспресса".
Также руководитель колонии сообщил, что братья Кокорины и Мамаев находятся в штрафном изоляторе, но не назвал причину такого наказания.
ШИЗО - место в колонии, куда заключенные попадают за нарушения режима. Они ограничены в правах. В частности, не имеют права на свидания, телефонные разговоры, получение посылок и прочее.
Читайте также:
"Холостяк" Левченко возглавил профсоюз футболистов Голландии
Футболист Мор: на Украине президент клуба выбегал на поле с автоматом
Неймар назвал еще три клуба, в которых готов продолжить карьеру
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.