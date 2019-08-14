В российских школах могут ввести факультативы по киберспорту

Российский институт развития интернета направил письмо главе Минпросвещения Ольге Васильевой с предложением ввести для школьников факультативы по киберспорту. Авторы инициативы предлагают провести эксперимент в отдельных школах каждого региона.

Институт предлагает проводить турниры по киберспорту среди школьников на регулярной основе. Игры, по которым будут проходить факультативы, должны будут согласовываться с родителями, психологами и надзорными органами в сфере образования.