Российский институт развития интернета направил письмо главе Минпросвещения Ольге Васильевой с предложением ввести для школьников факультативы по киберспорту. Авторы инициативы предлагают провести эксперимент в отдельных школах каждого региона.
Институт предлагает проводить турниры по киберспорту среди школьников на регулярной основе. Игры, по которым будут проходить факультативы, должны будут согласовываться с родителями, психологами и надзорными органами в сфере образования.
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