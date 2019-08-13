Певица и телеведущая Ольга Бузова сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Женщина выложила в своем аккаунте в социальной сети Instagram видео, на котором она сидит за столом и облизывает тарелку. Увидев, что ее снимают, Бузова засмеялась и началась оправдываться.
"Ну если вкусно мне! Я блокадница", — сквозь смех заявила певица.
Примечательно, что многочисленные подписчики Ольги Бузовой не оценили высказывание своего кумира.
"Не смей упоминать даже это святое слово", — написала, например, la. li847.
"Надо же такое сморозить", — недоумевает DolgopolovA.
"Некрасиво, конечно, упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь", — поделилась мнением yulia_sisv.
Напомним, что Бузова родилась в Санкт-Петербурге.
Ранее стало известно, что Ольге Бузовой платят миллион рублей за один рекламный пост в Instagram.
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