Бузова облизала посуду и сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда

Певица и телеведущая Ольга Бузова сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Женщина выложила в своем аккаунте в социальной сети Instagram видео, на котором она сидит за столом и облизывает тарелку. Увидев, что ее снимают, Бузова засмеялась и началась оправдываться.

"Ну если вкусно мне! Я блокадница", — сквозь смех заявила певица.

Примечательно, что многочисленные подписчики Ольги Бузовой не оценили высказывание своего кумира.

"Не смей упоминать даже это святое слово", — написала, например, la. li847.

"Надо же такое сморозить", — недоумевает DolgopolovA.

"Некрасиво, конечно, упоминать о блокадниках, сидя в золотом купальнике и смеясь", — поделилась мнением yulia_sisv.

Напомним, что Бузова родилась в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что Ольге Бузовой платят миллион рублей за один рекламный пост в Instagram.

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