Бузова получает 1 млн рублей за один рекламный пост в своем Instagram

Самым популярным российским блогером в социальной сети Instagram стала певица и телеведущая Ольга Бузова.

Об этом сообщает финансово-экономический журнал Forbes.

Доход 33-летней Ольги Бузовой, пишут авторы материала, от одного рекламного поста в Instagram может достигать 1 миллиона рублей.

Столь высокая стоимость одного рекламного поста обусловлена популярностью аккаунта. Так, аудитория экс-участницы телепроекта "Дом-2", сообщает Forbes, в социальной сети Instagram составляет порядка 16 миллионов подписчиков.

Напомним, что Ольга Бузова начала свою музыкальную деятельность с 2011 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Комсомольская правда" составила рейтинг самых раздражающих российских телеведущих.

Читайте также:

Бузову поставили на место из-за инцидента с иконой.