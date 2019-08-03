Самым популярным российским блогером в социальной сети Instagram стала певица и телеведущая Ольга Бузова.
Об этом сообщает финансово-экономический журнал Forbes.
Доход 33-летней Ольги Бузовой, пишут авторы материала, от одного рекламного поста в Instagram может достигать 1 миллиона рублей.
Столь высокая стоимость одного рекламного поста обусловлена популярностью аккаунта. Так, аудитория экс-участницы телепроекта "Дом-2", сообщает Forbes, в социальной сети Instagram составляет порядка 16 миллионов подписчиков.
Напомним, что Ольга Бузова начала свою музыкальную деятельность с 2011 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Комсомольская правда" составила рейтинг самых раздражающих российских телеведущих.
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