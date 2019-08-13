Россия не восстановит авиасообщение с Грузией в течение года

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что предпосылок для восстановления авиасообщения с Грузией нет. Поэтому в ближайший год российские авиакомпании вряд ли возобновят полеты в Грузию.

Такого же мнения придерживаются источники в дипломатических кругах. Они рассказали "Известиям", что вопрос о возобновлении полетов в Грузию был отложен до парламентских выборов, которые пройдут в октябре 2020 года.

Также, по словам Барзыкина, туристический поток из Россию в Грузию за последние несколько месяцев снизился на 70%. Это подтверждают слова грузинского премьер-министра Мамуки Бахтадзе, который утверждал, что туристическая сфера Грузии потеряла более 60 миллионов долларов из-за прекращения авиасообщения с Россией.