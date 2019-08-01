Алибасов хочет отсудить 100 млн руб. у "Ашана" и производителя "Крота"

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что 7 августа в Пресненский суд Москвы будет передан иск на 100 миллионов рублей против торговой сети "Ашан" и кмопании-производителя средств для очистки труб "Крот".

Алибасов оценил моральный ущерб от отравления в 15 миллионов рублей, а ущерб, нанесенный его здоровью в 85 миллионов рублей. Продюсер обвиняет "Ашан" и производителя средства для очистки труб в том, что они продают опасное вещество в несоответствующей упаковке.

Ранее Бари Алибасов заявлял, что откажется от суда, поскольку это "хлопотное" дело. Но адвокат Андрей Комиссаров убедил его тем, что согласился взять на себя все хлопоты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Бари Алибасов заработал миллионы рублей на своем фейковом отравлении.Об этом изданию "Комсомольская правда" рассказала экс-директор знаменитого актера Никиты Джигурды Антонина Саврасова.Специалист отметила, что хорошо знакома с Бари Алибасовым. По ее словам, Алибасов просто "гений пиара". История с его отравлением, уверена Антонина Саврасова, лишь пиар-компания - чрезвычайно удачная, но все же пиар-компания.

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