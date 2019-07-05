"Бросился к раковине": Алибасов заявил, что его спасла вода из крана

Бали Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления бытовой химией.

Подробностями произошедшего с ним продюсер поделился с изданием "Вечерняя Москва".

По словам Алибасова, спас его находящийся рядом кран с водой. Поняв, что выпил не сок, мужчина "бросился к раковине" и успел якобы промыть верхнюю часть горла.

Остальное же, делится Бари Алибасов, попало внутрь и прожгло пищевод.

Продюсер рассказал, что до сих пор не в состоянии полноценно принимать пищу. Питаться ему приходится лишь детским питанием, теплым чаем и молоком.

Напомним, что в начале июне текущего года Бари Алибасов случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот" и попал в реанимацию с серьезными ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей.

Почти полторы недели продюсер пролежал в коме.

Отметим, что быстрое восстановление Алибасова смутило как средства массовой информации и его знакомых по шоу-бизнесу, так и рядовых россиян.

Многие считают, что Алибасов инсценировал отравление ради пиара.

Представители продюсера в свою очередь опубликовали результаты гастроскопии. Из них следует, что мужчина получил повреждения пищевода и желудка в связи с "токсическим действием щелочей и щелочеподобных веществ".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экс-директор Никиты Джигурды рассказала, сколько Бари Алибасов и его семья заработали на "фейковом отравлении".

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